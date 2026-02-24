"O te ríes o pagas el servicio": Asskha Sumathra previo a su debut histórico en Viña

Óscar Guzmán pasó diez años trabajando en servicios de urgencia mientras construía, en paralelo, la carrera artística que hoy alcanza un hito: bajo el nombre de Asskha Sumathra, se convierte en la primera transformista en presentarse en el escenario del Festival de Viña del Mar, durante la cuarta jornada del certamen.

Conocida como "La Reina del Café Concert" y ganadora del programa "Coliseo" de Mega en diciembre pasado, la comediante llegó a la conferencia de prensa decidida a romper protocolos y hacer reír a todos los asistentes.

Allí aclaró que su presentación no buscará derribar estigmas, sino cumplir un objetivo claro: "No depende de mí que la gente cambie su estigma. Mi rol en el Festival de Viña es ser el transformista que va a sacar una sonrisa y va a ser transversal. De ahí que queramos cambiar este estigma social tenemos que luchar como sociedad juntos".

Sobre el significado social de su participación, afirmó: "Más que un avance, también es un gesto amable que un transformista ya llegue al Festival". "Salir de este espacio tan oscuro donde muchos de nosotros vivimos, ahora estar en la luz y en la palestra, y que todo el mundo pueda opinar, hablar y disfrutar del show, lo encuentro maravilloso", profundizó.

Respecto de eventuales cambios en su rutina para adaptarse al formato televisivo, fue categórica: "Nada, absolutamente nada". Y reforzó su postura: "Lo que ustedes van a ver sobre el escenario del Festival de Viña del Mar es lo que he sido siempre, siempre, siempre: Una chucha de su madre".

Sobre el mítico "Monstruo" de la Quinta Vergara, respondió: "Es que cuando me hablan de 'monstruo', que alguien me quiera comer, bienvenido sea". Y añadió: "Lo vamos a pasar todos bien. Si ese es el hueveo, ¿quién no quiere pasarlo bien con alguien que se maquilla? Tienes dos opciones: O te ríes o pagas el servicio".