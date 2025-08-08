Ruperto negocia su regreso a Viña 2025 a 20 años de su debut

El histórico humorista chileno, Christian Henríquez, mejor conocido como "Ruperto", este viernes en Podemos Hablar, de Chilevisión, confirmó que mantiene conversaciones para volver al Festival de Viña del Mar en su próxima edición, tras dos décadas de ausencia del escenario de la Quinta Vergara.

Con su estilo característico, el creador de personajes como "Ruperto" y "Rupertina" entregó una declaración que ilusiona a sus seguidores: "No lo puedo desmentir pero tampoco confirmar. Me llamaron, accedí a la reunión... Fui y eso quiere decir algo, porque perfectamente pude haber dicho 'no' desde la casa".

Durante el programa, Diana Bolocco y el propio Ruperto repasaron algunos momentos de su vida, entre ellos, el comediante recordó el robo de sus trajes emblemáticos en 2023: "Volví a la camioneta y las maletas con "Ruperto" y "Rupertina" habían desaparecido. Sentí un frío en el cuerpo...".

Según comenta, lo que más le dolió fue la pérdida del sombrero original de Ruperto, con 32 años de historia, aunque logró recuperarlo tras ofrecer una recompensa: "Era mi tesoro más preciado".

Además, el artista abrió su corazón sobre su dura niñez en carpas itinerantes: "El viento, la lluvia, el frío. Lo más triste era cuando no había para parar la olla. A veces sólo comíamos pan con té todo el día".

Esto contrasta con su histórica presentación en Viña 2006, cuando Ruperto alcanzó un récord de 74,2 puntos de rating, marca que aún permanece vigente. Aunque hay "varios factores por resolver", su disposición a negociar genera expectativas sobre su posible regreso al festival.