Skarleth Labra y Matteo Bocelli son los Reyes del Festival de Viña 2026

El Festival de Viña del Mar 2026 ya tiene a su Rey y a su Reina tras una reñida votación del público y la prensa acreditada.

La influencer Skarleth Labra y el cantante Matteo Bocelli fueron los ganadores de la competencia y se transformaron en la Reina y el Rey de esta edición.

En la primera etapa de la competencia ambos se metieron entre los 10 finalistas gracias al voto del público. Pero este miércoles ambos se coronaron tras recibir la mayoría de votos por parte de la prensa acreditada a Viña 2026.

Los Reyes de Viña 2026 realizarán el tradicional piscinazo la tarde de este jueves en el hotel Novitel en Viña del Mar.