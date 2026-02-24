"Te va a ir mal, te lo canto": Vasco Moulian anticipa fracaso de Esteban Düch en Viña 2026

El debut del comediante venezolano Esteban Düch en el Festival de Viña del Mar 2026 sumó una nueva controversia en la previa de su presentación en la Quinta Vergara debido a las duras declaraciones del opinólogo Vasco Moulian en televisión nacional.

Durante el bloque de espectáculos del matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, el exdirector de programación analizó la apuesta del certamen por el humorista, radicado hace diez años en Chile, y puso en duda que su humor sea suficiente para enfrentar al llamado "Monstruo".

"Siempre lo he encontrado malo. Pueden buscar una rutina y no nos vamos a reír", expresó Vasco. "Lo encuentro soberbio, tonto, su estrategia es torpe, torpe, torpe", agregó.

"Y te va a ir mal, te lo canto, y el mejor argumento es que he visto las rutinas", dijo Moulian tajante. Luego agregó: "Lo encuentro fome...la típica rutina. Mi vecino venezolano podría contarme lo mismo con los mismos chistes: 'Mira que cuando llegó y el Rappi...'".

Ante la negativa del resto del panel, el comentarista insistió: "Vean las rutinas, véanlo". Miguel Ángel Guzmán lo interrumpió para precisar: "Vasco, él lleva muchos años ya en Chile, se ha impregnado ya de la cultura chilena, hasta cambió el acento. Creo que es muy distinto. Hay que darle el beneficio de lo que pueda ocurrir".

"La verdad, no me divierte que a alguien lo pifeen en la Quinta Vergara", expresó el diseñador. A lo que Mouillan respondió: "Yo me voy a divertir, porque encuentra bueno a George Harris, un tipo que además nos ha hecho mucho daño como país".

Guzmán replicó: "Esperamos que le vaya bien. Ahora, si le va como el ajo, créeme que mañana seré yo el primero en pedirte disculpas".