Viña 2025 responde a George Harris: "Quien no entiende al 'Monstruo' no puede venir"

La organización del Festival de Viña 2025 concedió el sábado su tradicional conferencia de prensa luego del término del certamen, y se refirió al fallido y polémico show del humorista venezolano George Harris.

El comediante tuvo un estrepitoso fracaso la primera noche del evento -realizada el lunes-, donde fue pifiado durante su rutina. Tras ello, encaró al "Monstruo", lo que finalmente causó que, entre los abucheos, se retirara del escenario sin ningún premio.

Posteriormente, a lo largo de la semana, Harris manifestó en Telemundo que el Festival "no es lugar para artistas internacionales", y se descargó en sus redes sociales, acusando sentir "la xenofobia en carne propia"; una presunta "tergiversación" de lo ocurrido, perpetrada por los medios de comunicación chilenos; e incluso un supuesto "boicot" de la izquierda.

Ante esto, el director ejecutivo de la productora Bizarro, Daniel Merino, aclaró que "nosotros hicimos un trabajo con él por muchos meses. Fuimos a verlo al Movistar Arena juntos (con Rodrigo Norambuena, director del Festival), conversamos y le explicamos de qué se trataba Viña. Él ya lo conocía".

"Históricamente, ha habido comediantes que funcionaron y otros que no. (Pero) la diferencia está en que ningún otro ha peleado con el público", analizó Merino.

"Y se lo hice saber yo, personalmente, cuando (Harris) sale del escenario: le dije 'no hagas eso, porque el público de la Quinta Vergara siempre va a ser el Monstruo'. Creo que quien viene a este Festival lo tiene que entender así, y si no lo entiende, no puede venir al evento. Ese público es el alma y la esencia", aseveró después.

Norambuena, quieb también estaba en la conferencia, señaló: "Tal cual como decía Daniel, si un humorista entra en la dinámica de empezar a pelear con la gente y no entrar en su rutina, finalmente no contará chistes, que es para lo que está un comediante".

"Uno los puede elegir (a los humoristas) pensando en que tienen las características y las condiciones necesarias para estar arriba de este escenario -el más importante que tenemos-, pero después de eso puede pasar cualquier cosa", manifestó.