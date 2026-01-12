Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festivales

Eurovisión 2026 define semifinales en medio de ausencias por la participación de Israel

Publicado:
Periodista Digital: EFE/Cooperativa.cl

El certamen que se realizará en Viena ya definió el reparto de países para las rondas previas, en una edición marcada por retiros y pases directos a la final.

Eurovisión 2026 define semifinales en medio de ausencias por la participación de Israel
 Eurovision
El Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en la Stadthalle de Viena, definió este lunes, mediante un sorteo, la distribución de los 15 países que competirán en cada una de las dos semifinales, de las que saldrán los finalistas para la gala del 16 de mayo, informó la organización.

Austria, como país anfitrión, tiene asegurado su pase directo a la final y no participará en las rondas previas. A ese grupo se suman Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que cuentan con clasificación automática.

España, que también suele acceder directamente a la final, decidió no participar en esta edición en protesta por la presencia de Israel, al igual que Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia.

En la primera semifinal, prevista para el 12 de mayo, actuarán en la primera mitad Georgia, Portugal, Croacia, Suecia, Finlandia, Moldavia y Grecia, mientras que en la segunda lo harán Bélgica, Lituania, Israel, Montenegro, Polonia, San Marino, Serbia y Estonia.

En tanto, la segunda semifinal, del 14 de mayo, incluirá en su primera parte a Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Luxemburgo, Rumanía, Suiza y República Checa, y en la segunda a Albania, Australia, Chipre, Dinamarca, Letonia, Malta, Noruega y Ucrania.

El escenario del festival tendrá como eje estético el color dorado, inspirado en la cúpula del Museo de la Secesión, uno de los íconos del modernismo vienés. La propuesta visual del recinto, con capacidad para 16.000 espectadores, incorporará ornamentación floral y brillo metálico, debido al patrimonio artístico de la capital austríaca.

