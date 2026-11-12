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Tópicos: Magazine | Festivales

Festival de La Serena regresa tras siete años de ausencia: Será transmitido por TVN

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cita será totalmente gratuita.

Festival de La Serena regresa tras siete años de ausencia: Será transmitido por TVN
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Este jueves el concejo municipal de La Serena aprobó la realización del Festival de La Serena tras siete años de ausencia.

Según consigna el medio local Mi Radio, el evento será totalmente gratuito y contará con la transmisión de Televisión Nacional.

"Vamos a tener la primera semana, seguramente va a ser el 6 y el 7 de enero, este tremendo festival en donde vamos a tener la instancia primero de compartir absolutamente gratuito. Aquí no se cobra ningún solo peso", dijo al citado medio la alcaldesa Daniela Norambuena.

Sobre quienes estarán en el festival, Norambuena indicó que "vamos a tener artistas nacionales, un ballet folclórico local, vamos a tener también la posibilidad de mostrar todo lo que es la gastronomía, nuestros productos locales"

Por ahora no existen nombres artísticos confirmados, aunque se espera que el evento reúna a más de 30 mil personas a los pies del Faro Monumental.

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