Festival de Las Condes 2026 completa su parrilla con Luis Jara, Joe Vasconcellos y Claudio Michaux

El Festival de Las Condes 2026 completó su parrilla artística con la confirmación de nuevos nombres para su próxima edición, que se realizará los días 30 y 31 de enero en el Parque Padre Hurtado.

Durante el programa "Plan Perfecto", la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, y el director ejecutivo de la Corporación Cultural de Las Condes, Martín Vial, anunciaron que Luis Jara, Joe Vasconcellos y el comediante Claudio Michaux se suman al event para encabezar la segunda jornada.

Con estas incorporaciones, el festival cierra una programación que ya había confirmado a José Luis "Puma" Rodríguez, Ana Torroja y Luis Slimming -que se presentarán el primer día-, combinando música y humor en ambas jornadas.

El evento será transmitido en vivo por Chilevisión y contará nuevamente con la animación de Diana Bolocco y Cristián Riquelme, consolidándose como una de las principales apuestas televisivas del verano.

Desde la organización informaron que el canje de entradas gratuitas para vecinos de Las Condes comenzará el jueves 22 de enero, a partir del mediodía, con 20 mil tickets disponibles por jornada.