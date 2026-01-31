Festival de Las Condes 2026: programación de hoy sábado 31

Este sábado 31 se vivirá la segunda y última noche de artistas y humor del Festival de Las Condes 2026, transmitido por Chilevisión.

El evento, con Diana Bolocco y Cristián Riquelme como animadores, debutó la noche del viernes con los shows de José Luis "Puma" Rodríguez y Joe Vasconcellos, y el humor de Claudio Michaux.

Programación artista sábado 31