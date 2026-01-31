Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago24.6°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festivales

Festival de Las Condes 2026: programación de hoy sábado 31

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento será transmitido en horario estelar por Chilevisión.

Festival de Las Condes 2026: programación de hoy sábado 31
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este sábado 31 se vivirá la segunda y última noche de artistas y humor del Festival de Las Condes 2026, transmitido por Chilevisión.

El evento, con Diana Bolocco y Cristián Riquelme como animadores, debutó la noche del viernes con los shows de José Luis "Puma" Rodríguez y Joe Vasconcellos, y el humor de Claudio Michaux.

Programación artista sábado 31

  • Ana Torroja
  • Luis Slimming
  • Luis Jara

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada