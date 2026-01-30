Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festivales

Festival de Las Condes 2026: Programación de hoy viernes 30 de enero

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz brilló en series como "Schitt's Creek", "The Studio" y la saga "Mi pobre angelito".

Festival de Las Condes 2026: Programación de hoy viernes 30 de enero
contenido de servicio
Este viernes 30 de enero comenzará una nueva edición del Festival de Las Condes, evento que este año será emitido por las pantallas de Chilevisión.

El certamen será animado por la debutante pareja compuesta por Diana Bolocco y Cristián Riquelme, y se extenderá durante dos jornadas.

El Festival de Las Condes es uno de los eventos veraniegos que tiene Chilevisión en su parrilla programática veraniega, sumándose a los ya emitidos Festival Violeta de San Carlos y el Festival del Cantar Mexicano de Chanco.

¿Quiénes estarán hoy?

Para este viernes 30 de enero se esperan los shows de:

  • José Luis Rodríguez
  • Claudio Michaux
  • Joe Vasconcellos

