Festival de Las Condes 2026: Programación de hoy viernes 30 de enero

Este viernes 30 de enero comenzará una nueva edición del Festival de Las Condes, evento que este año será emitido por las pantallas de Chilevisión.

El certamen será animado por la debutante pareja compuesta por Diana Bolocco y Cristián Riquelme, y se extenderá durante dos jornadas.

El Festival de Las Condes es uno de los eventos veraniegos que tiene Chilevisión en su parrilla programática veraniega, sumándose a los ya emitidos Festival Violeta de San Carlos y el Festival del Cantar Mexicano de Chanco.

¿Quiénes estarán hoy?

Para este viernes 30 de enero se esperan los shows de: