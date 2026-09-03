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Tópicos: Magazine | Festivales

Fiesta de La Pampilla llega por primera vez a la televisión abierta de la mano de Mega

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Inti-Illimani, Jairo Vera, El Flaco, Gino Mella, La Noche, Tomo Como Rey y Los Viking's 5 animan la parrilla.

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Mega anunció que transmitirá la masiva Fiesta de La Pampilla de Coquimbo a través de sus pantallas.

Por primera vez en su historia, el evento de fiestas patrias llegará a la televisión abierta nacional y lo hará bajo la conducción de la dupla formada por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.

Entre los artistas que animarán la parrilla destacan Inti-Illimani, Jairo Vera, El Flaco, Gino Mella, La Noche, Tomo Como Rey y Los Viking's 5, entre otros.

En tanto la transmisión de Mega se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de septiembre en horario prime a través de su señal principal y su plataforma Mega GO.

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