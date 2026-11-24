Televisión Nacional de Chile anunció a la dupla de animadores que estarán a cargo de la conducción del Festival de La Serena 2027 y confirmó a los primeros artistas del certamen.

La pareja formada por Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy asumirá el desafío de animar un evento que regresa luego de siete años de ausencia.

También se anunció al cantante Luis Jara y al grupo Zúmbale Primo como los primeros artistas de la parrilla, aunque no se especificó en qué fecha se presentarán.

El Festival de La Serena 2027 se realizará el 8 y 9 de enero, y será transmitido por la señal de TVN.