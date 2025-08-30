Katteyes vs. Katseye: la polémica similitud de nombres en el cartel de Lollapalooza 2026

Este jueves, Lollapalooza Chile dio a conocer el line up para su edición 2026, donde Tyler the Creator, Sabrina Carpenter, Deftones y Chappell Roan destacan entre los confirmados.

Sin embargo, la similitud entre los nombres de dos artistas del cartel no pasó desapercibida en redes sociales: Katteyes y Katseye.

Katteyes y Katseye juntas en el Lollapalooza, que irónico e iconico pic.twitter.com/7XtNkDwthV — ࣰ (@enlaglock) August 29, 2025

katseye y katteyes encontrándose en el lollapalooza pic.twitter.com/BjH9xo1Dge — jo (@wooyzzn) August 28, 2025

Katseye y katteyes cruzandose en el backstage del llola pic.twitter.com/GC6zAC6NTL — Mor KARMA LT3 Y TS12 🔜 (@Whosmor_) August 28, 2025

Katteyes y Katseye: ¿Quién es quién?

Si bien, la artista chilena y el girl group tienen nombres similares, sus estilos son completamente diferentes.

Katteyes, cuyo nombre real es Fernanda Villalobos, es una cantante de música urbana que alcanzó la fama a través de redes sociales, bajo el nombre de "iamferv".

Tras subir a YouTube su primera canción, "Perdemos el control", en 2018, la joven ha colaborado con artistas como Princesa Alba, Jere Klein y Kidd Voodoo, llegando con este último a varias listas de países hispanohablantes con el tema "Ponte Lokita".

Además, la también influencer ha sido nominada a premios de votación popular como los MTV Millenial Awards, Kids' Choice Awards México y Copihue de Oro, ganando varios de estos.

Por su parte, Katseye es un grupo que sigue la estructura del K-pop, conformado por jóvenes de distintas nacionalidades y etnias: Sophia Laforteza, de Filipinas; Jeong Yoon-chae, de Corea del Sur; Manon Bannerman, de Suiza, con ascendencia ghanesa; y las estadounidenses Megan Skiendel, de ascendencia china; Daniela Avanzini, de padre venezolano y madre cubana; y Lara Raj, de ascendencia india.

El origen del sexteto se remonta al casting masivo lanzado por Hybe Corporation -empresa mundialmente conocida por formar a BTS- y el sello Geffen Records en 2021, con el fin de crear su primer grupo internacional.

Tras recibir más de 120.000 postulaciones, veinte chicas fueron seleccionadas para participar del reality show "Dream Academy", que terminó en noviembre de 2023 y dio por ganadoras a las mencionadas artistas.

Desde entonces, las cantantes han recibido un masivo apoyo por parte del público, lanzando dos EPs: "SIS (Soft Is Strong)" (2024), y "Beautiful Chaos" (2025), cuyo sencillo principal, "Gnarly", las llevó por primera vez al Billboard Hot 100.

Recientemente, protagonizaron una viral campaña publicitaria de jeans para la marca GAP, que ha sido interpretado como una respuesta al polémico comercial de American Eagle junto a Sydney Sweeney.

Katteyes zanja la polémica

A raíz de las críticas en redes sociales, Katteyes utilizó su cuenta de X para zanjar la controversia, luego de que incluso le pidieran a la chilena cambiar su nombre artístico.

"Gente, hay que dejar de desmeritar a artistas nacionales por defender extranjeros cuando se pueden disfrutar de ambos", escribió, indicando que un mensaje previo -que eliminó poco después- solo aclaró que ella escogió su seudónimo antes del debut del grupo.

Y añadió: "Dejen de pedir que me cambie el nombre porque se parece al de su fav (...) Pareciera que por ser chilena y hacer otro tipo de música mi trabajo valiera menos".

"De por sí, es difícil ser latina y que te conozcan afuera sin tener privilegios de estadounidenses, más viniendo de redes sociales donde todos te quieren rebajar por dar el salto a la música. Pero créanme que por eso trabajo y me esfuerzo el doble para lograr tener validación en la industria, no por nada cantaré en el Lolla", cerró.