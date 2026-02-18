Lollapalooza Chile 2026 revela horarios por día: Así quedan los shows

Este miércoles, Lollapalooza Chile reveló los horarios para su edición 2026, a desarrollarse los días 13, 14 y 15 de marzo.

Con apertura de puertas programada a las 13:00 horas, el festival desplegará una programación que se extenderá hasta pasada la medianoche, distribuyendo a sus artistas en los escenarios Cenco Malls, Banco de Chile, Perry's Stage, Cúpula y Kidzapalooza.

Además, la nueva versión del festival estará marcada por su regreso al Parque O'Higgins luego de seis años.

Así quedan los horarios de Lollapalooza 2026

Viernes 13:

La primera jornada del evento contará con el debut de Sabrina Carpenter en Chile, quien bajará el telón del Cenco Malls entre las 22:15 y 23:35 horas.

Asimismo, grandes nombres como Kygo, Doechii, Interpol, Deftones, Tom Morello, entre otros, serán parte de las presentaciones del día viernes.

Sábado 14:

El segundo día del evento tendrá a artitas como Lorde, Turnstile, Katseye, Djo, Yousuke Yukimatsu, Peggy Gou y RØZ.

En tanto, el cierre estará a cargo del rapero Tyler The Creator, programado entre las 22:15 y las 23:30 horas en el escenario principal. Además, Los Bunkers -headliners nacionales del festival- ofrecerán el último show del día entre las 23:30 y 01:00 horas.

Domingo 15:

Por último, la jornada final cerrará con broche de oro con la presentación de Chappell Roan en el Cenco Malls Stage, entre las 22:30 y la media medianoche.

Asimismo, artistas como Skrillex, Marina, Lewis Capaldi, Addison Rae, Quilapayún y Danny Ocean, configuran un último día que combina pop, electrónica y propuestas emergentes.



