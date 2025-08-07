Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festivales | Lollapalooza

Tikitiklip animará el tercer show gratuito de "Lolla es Cultura"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La presentación forma parte de una serie de eventos liberados en la ruta del festival 2026, que se realizará en marzo próximo.

Tikitiklip animará el tercer show gratuito de
En el marco de su programa "Lolla es Cultura", el festival Lollapalooza Chile continúa llevando espectáculos gratuitos a diferentes puntos de Santiago, y ahora es el turno del reconocido grupo Tikitiklip, que presentará su colorido show familiar.

La banda, que fusiona música, teatro y patrimonio chileno, ofrecerá un espectáculo donde "con esmero toman piezas de la artesanía chilena y las transforman en protagonistas, con el objetivo de aportar valor, emociones y alegría al mundo infantil", afirmó la producción.

La actividad, en colaboración con la Municipalidad de Santiago, busca según los organizadores del evento "reforzar el vínculo entre el festival y la ciudadanía" y promover "el intercambio artístico en un ambiente de diversidad, respeto y sostenibilidad".

Según informó Lotus, productora del festival, "Lolla es Cultura no se detiene". La iniciativa ya ha presentado exitosas fechas con Gepe, en el Parque de la Aviación de Providencia (reuniendo a más de 6.000 personas); y De Saloon en la Fundación Cultural de la misma comuna (con más de 2.500 asistentes).

Fecha y lugar

  • Fecha: Sábado 9 de agosto de 2025
  • Hora: 12:00 horas
  • Lugar: Parque O'Higgins, sector Fondas
  • Entrada: Liberada

