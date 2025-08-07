Tikitiklip animará el tercer show gratuito de "Lolla es Cultura"

En el marco de su programa "Lolla es Cultura", el festival Lollapalooza Chile continúa llevando espectáculos gratuitos a diferentes puntos de Santiago, y ahora es el turno del reconocido grupo Tikitiklip, que presentará su colorido show familiar.

La banda, que fusiona música, teatro y patrimonio chileno, ofrecerá un espectáculo donde "con esmero toman piezas de la artesanía chilena y las transforman en protagonistas, con el objetivo de aportar valor, emociones y alegría al mundo infantil", afirmó la producción.

La actividad, en colaboración con la Municipalidad de Santiago, busca según los organizadores del evento "reforzar el vínculo entre el festival y la ciudadanía" y promover "el intercambio artístico en un ambiente de diversidad, respeto y sostenibilidad".

Según informó Lotus, productora del festival, "Lolla es Cultura no se detiene". La iniciativa ya ha presentado exitosas fechas con Gepe, en el Parque de la Aviación de Providencia (reuniendo a más de 6.000 personas); y De Saloon en la Fundación Cultural de la misma comuna (con más de 2.500 asistentes).

Fecha y lugar

Fecha: Sábado 9 de agosto de 2025

Hora: 12:00 horas

Lugar: Parque O'Higgins, sector Fondas

Entrada: Liberada