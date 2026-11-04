Diana Bolocco confirma que será la animadora del Festival del Huaso de Olmué 2027

Tras varios rumores, Diana Bolocco confirmó que estará a cargo de la conducción del Festival del Huaso de Olmué 2027.

En conversación con Fotech, la animadora abordó sus próximos proyectos, que incluye un importante rol sobre el escenario de El Patagual.

"Sí voy a ser la animadora (...) me imagino que habrá una información oficial pero... parece que sí", dijo la periodista entre risas.

Respecto a quién la acompañará en la animación del certamen, Bolocco confesó no saber el nombre de su compañero.

De todas formas, se conocerán más detalles sobre el evento el próximo miércoles 11 de noviembre, durante su lanzamiento.

Asimismo, el rostro de Chilevisión se refirió al esperado regreso de "Pasapalabra", señalando que ya grabó un episodio piloto, aunque desconoce la fecha de estreno.