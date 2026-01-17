Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festivales | Olmué

Festival del Huaso de Olmué 2026: Programación de hoy sábado 17 de enero

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El certamen continuará con su tercera y penúltima jornada.

Festival del Huaso de Olmué 2026: Programación de hoy sábado 17 de enero
Este sábado 17 de enero continúa el Festival del Huaso de Olmué 2026, evento que se puede ver a través de las pantallas de Televisión Nacional.

El certamen es animado por Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, dupla que debutó en el evento en 2025 y que vuelve por su segunda edición en conjunto.

En su segunda jornada el festival consiguió su rating más alto con la presentación de Erwin Padilla, quien logró promediar 862.015 personas por minuto y un peak de 945 mil personas.

¿Quiénes estarán hoy?

Para este sábado 17 de enero se esperan los shows de:

  • Los de San Pablo
  • Américo
  • León Murillo
  • Gepe

