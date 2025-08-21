María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes animarán Festival de Olmué 2026: Fechas confirmadas

Televisión Nacional anunció los detalles de la edición 2026 del Festival del Huaso de Olmué.

El certamen volverá a ser animado por la dupla de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, quienes debutaron en la versión de este año.

"Nunca habría imaginado conducir cuatro años seguidos este festival tan relevante. Estoy sumamente feliz y también muy agradecido de la gente de Olmué que me trata con tanto cariño y del canal que confía en mí para este desafío", destacó Fuentes, que anima el evento desde 2023.

El Festival del Huaso de Olmué 2026 se realizará los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2026. La parrilla de artistas será anunciada próximamente.