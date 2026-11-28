A casi cinco años de su última visita, The Strokes volvió a Chile para encabezar el segundo día de Fauna Primavera 2026.

Fieles a su estilo, los oriundos de Nueva York ingresaron al escenario con alrededor de 20 minutos de retraso, iniciando con el clásico "Last Nite" y la celebrada "The Adults Are Talking". Posteriormente, continuaron con "Juicebox" y "Under Control", antes de dar paso a "Going Shopping", uno de los temas de su más reciente álbum, "Reality Awaits".

El repertorio avanzó entre canciones de distintas etapas de su discografía, con temas como "Hard to Explain,Automatic Stop,Reptilia,Selfless" y "Someday". La selección también incluyó "Call It Fate, Call It Karma", de "Comedown Machine", y "Threat of Joy", del EP "Future Present Past", junto a nuevas composiciones como "Dine N'Dash" y "Going to Babble On".

Sin embargo, el recorrido también dejó una deuda pendiente con "Angles", álbum que no tuvo representación en el setlist. La ausencia de canciones como "Under Cover of Darkness,Taken for a Fool" o "Machu Picchu" volvió a dejar en evidencia que el disco sigue esperando mayor espacio en las presentaciones en vivo del grupo.

Entre la complicidad y los momentos inesperados

Una de las particularidades de la presentación fue la mayor interacción de Julian Casablancas con sus compañeros. Aunque el vocalista suele dirigirse al público durante los conciertos, en esta ocasión se le vio más conectado con el resto de la banda, compartiendo bromas y momentos de complicidad entre los temas.

En medio de la presentación, una petición de canciones desde el público dio paso a uno de los momentos más curiosos de la noche. Al no entender qué tema le estaban solicitando, Casablancas improvisó una canción a la que llamó "I Need You", jugando con una letra inventada y un remate humorístico.

Musicalmente, la banda mantuvo un sonido sólido durante la presentación, mientras que la particular voz del cantante, con su estilo reconocible y sus variaciones en el fraseo, se mantuvo cercana a la identidad que caracteriza las grabaciones del grupo. En tanto, el repertorio permitió alternar momentos de mayor energía con canciones de un tono más pausado.

Además, la presentación contó nuevamente con Steve Schiltz —guitarrista y vocalista de Longwave, además de amigo de la banda desde sus primeros años en Nueva York— en reemplazo de Nick Valensi, quien se encuentra tomando un descanso temporal de la gira.

El cierre llegó con "You Only Live Once", uno de los clásicos más reconocidos de la banda, y "Ode to the Mets", esta última una de las interpretaciones más emotivas de la noche. La canción, perteneciente a "The New Abnormal", dio paso a un final marcado por los coros del público y la conexión con una de las composiciones más reconocidas de su etapa reciente.