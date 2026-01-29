Travis, Los Jaivas y León Gieco encabezan el line up del festival REC 2026

Este jueves, el Festival REC confirmó el line up para su versión 2026, que se realizará los días 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción, manteniendo su carácter gratuito y abierto a la comunidad.

El cartel estará encabezado por la banda Travis, Los Jaivas y León Gieco, tres nombres de amplio reconocimiento internacional que lideran una programación marcada por la diversidad musical y generacional.

La edición 2026 contará con más de 40 bandas y solistas, entre los que destacan también Cuarteto de Nos, Gondwana, De Saloon, Los Tetas, Kudai, Supernova y Tronic, junto a una fuerte presencia de proyectos regionales, la más alta en la historia del festival.

Este nuevo anuncio se da en un contexto complejo para la Región del Biobío, marcada por los incendios forestales que han afectado a distintas comunas y a numerosas familias.

En ese escenario, la organización del REC informó que esta versión tendrá un sentido solidario, orientado a apoyar a las personas damnificadas, con especial foco en los bomberos que perdieron sus viviendas mientras combatían las emergencias.