GTA VI consiguió una puntuación de 99 sobre 100 en la plataforma Metacritic e igualó el récord del que es considerado como el "mejor juego de la historia".

Este miércoles se liberaron las reseñas del nuevo título de Rockstar y el primero de la saga "Grand Theft Auto" desde 2013 con positivos resultados.

En base a los más de 140 reviews, el título alcanzó los 99 puntos y se ubicó en el videojuego mejor evaluado de la historia junto a la versión original de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" de Nintendo 64.

Entre los elementos positivos que ha destacado la prensa especializada sobre GTA VI está su amplia variedad de contenido, sus mejoras en el gameplay y lo bien desarrollados que están sus personajes y sus historias.

GTA VI se lanzará en PS5 y Xbox Series este jueves 19 de noviembre.