GTA VI debuta con puntuación casi perfecta y empata con el "mejor juego de la historia"
El título consiguió un 99 en Metacritic.
El título consiguió un 99 en Metacritic.
GTA VI consiguió una puntuación de 99 sobre 100 en la plataforma Metacritic e igualó el récord del que es considerado como el "mejor juego de la historia".
Este miércoles se liberaron las reseñas del nuevo título de Rockstar y el primero de la saga "Grand Theft Auto" desde 2013 con positivos resultados.
En base a los más de 140 reviews, el título alcanzó los 99 puntos y se ubicó en el videojuego mejor evaluado de la historia junto a la versión original de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" de Nintendo 64.
Entre los elementos positivos que ha destacado la prensa especializada sobre GTA VI está su amplia variedad de contenido, sus mejoras en el gameplay y lo bien desarrollados que están sus personajes y sus historias.
GTA VI se lanzará en PS5 y Xbox Series este jueves 19 de noviembre.