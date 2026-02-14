Comediante Cynthia Gallardo anuncia su recuperación del cáncer: "Es real"

La comediante Cynthia Gallardo, miembro de la productora El Sentido del Humor, anunció su recuperación total del cáncer que la afectaba.

En diciembre pasado la humorista comunicó en sus redes sociales que había sido diagnosticada con un cáncer cervicouterino y que se encontraba en tratamiento para superar la enfermedad.

Dos meses después Gallardo reveló, a través de una conversación por Whatsapp con su doctor, que su cáncer había desaparecido. "Es real", escribió con emoción en el posteo.

"Gracias doctor, por todo, por salvarme la vida. De más que te lo dicen seguido, pero es la realidad. Eres el mejor doctor que mi cáncer pudo tener", fue parte de los mensajes que la comediante compartió con su médico tratante.

Su publicación se llenó de posteos con felicitaciones de figuras del humor como Pedro Ruminot, Edo Caroe, Paola Molina, Tomás Melivilú de La Nuestra, Jani Dueñas, Alison Mandel y Tomás Leiva, entre otros.