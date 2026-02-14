Coquimbo Unido oficializó el retorno de Cristián Zavala desde Colo Colo

A través de sus redes sociales, tras un adelanto de Aníbal Mosa y un par de videos en visperas de la publicación final, Coquimbo Unido anunció de manera oficial el regreso de Cristián Zavala para la temporada 2026.

El delantero realizó la pretemporada con Colo Colo, club dueño de su pase hasta diciembre de 2027, antes de firmar nuevamente con los "piratas", a quienes defendió en el segundo semestre del histórico título 2025.

Zavala arribó de vuelta al puerto mediante un préstamo por un año, con opción de compra cercana a los 600.000 dólares, teniendo como desafíos los torneos locales y la participación en fase de grupos de Copa Libertadores con el cartel de ser campeón de Chile.

El puntero derecho está recuperándose de una lesión que dio la vuelta al mundo con su pésimo penal ante Peñarol en la Serie Río de La Plata, pero Coquimbo Unido celebró el "esperado reencuentro con su casa para "defender con orgullo la camiseta del supercampeón, con la Fuerza y Coraje que distinguen" al club.