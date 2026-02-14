Colisión frontal dejó cuatro fallecidos y seis heridos en Mariquina

Cuatro personas fallecidas y otras seis heridas dejó una colisión de alta energía en la comuna de Mariquina, en la Región de Los Ríos, donde las víctimas resultaron eyectadas producto del impacto.

Según información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 1:30 de la madrugada en el sector de Puente Negro, en la localidad de Mehuín, donde uno de los vehículos sobrepasó parcialmente el eje de la calzada en una curva, chocando de frente con otro auto que circulaba en sentido contrario, volcando uno de estos.

Dado lo anterior, dos de sus ocupantes quedaron en la vía y fueron atropellados por un tercer vehículo, cuyo conductor huyó del lugar.

El fiscal Sergio Carmona detalló que "salen eyectados desde el primer vehículo, un (Susuki) Vitara, tres personas; uno de ellos el conductor, dos de los cuales quedan tendidos en la vía pública y otro en una cuneta. Y también producto de este impacto fallece la conductora del otro vehículo, un Station Wagon. También quedan personas lesionadas de gravedad en ambos vehículos".

Las víctimas fatales corresponden a una mujer de 30 años y a tres hombres de 18, 20 y 21 años. Además, dos de los lesionados se encuentran en estado grave.

El Ministerio Público instruyó a la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito de Carabineros junto al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, mientras el Servicio Médico Legal realizará las autopsias para establecer la dinámica y eventuales responsabilidad del fatal accidente.