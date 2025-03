Con todo: Un furibundo Dino Gordillo volvió a cargar contra aerolínea

En mayo de 2024, el humorista Dino Gordillo lanzó una comentada diatriba contra la aerolínea Sky, a causa de un problema con los asientos que había comprado para un vuelo nacional, asegurando que no era primera vez que la empresa "pasa a llevar a sus clientes como quieren".

Y así como no era la primera vez, tampoco fue la última, porque el comediante volvió a usar sus redes para fustigar a Sky: "UN ASCO EL MAL SERVICIO", lanzó, a través de dos videos, uno grabado en Concepción y luego otro, ya en Santiago.

"Bueno, acá estoy en Santiago, venimos llegando recién, después de haber alegado, presentamos un reclamo, como corresponde, lo subí a Instagram delante del aeropuerto. Nos cambiaron el vuelo sin ni un aviso, media hora antes, me dijeron que el avión estaba en pana, que tenía problemas, reclamamos", contó a través de un video.

Gordillo añadió: "Me llamaron ciertos personajes que según ellos tenían un cargo dentro de Sky, me cambiaron urgente el vuelo, al vuelo que me vine ahora, llegamos a Santiago, mis maletas las perdieron, no las embarcaron, Entonces ya corten las hueas. Hasta cuándo cresta Sky se burla de los pasajeros. Valen mierda. Es una empresa de mierda, Sky. Lo digo yo".

