¡Hay calendario! ANFP dio a conocer el fixture de la Liga de Primera 2026

A través de las redes sociales oficiales del Campeonato Chileno, la ANFP reveló el esperado fixture para la edición 2026 de la Liga de Primera, fijando los fines de semana en los que habrá acción en la máxima categoría.

El campeonato arrancará el fin de semana del domingo 1 de febrero y se extenderá hasta la semana del 6 de diciembre.

Como ya es tradición, la primera fecha tendrá el "duelo de campeones" entre Coquimbo Unido (monarca de Primera División) y Universidad de Concepción (ganador del torneo Ascenso): El "Campanil" será local en aquel cotejo.

Colo Colo debutará visitando a Deportes Limache, Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano y Universidad Católica será forastero contra Deportes La Serena

En otro apartado relevante, el primer clásico será en región, pues Deportes La Serena recibirá a Coquimbo Unido en la tercera fecha; el fin de semana del 15 de febrero.

Por su lado, el primer Superclásico del año tendrá a Colo Colo como local ante Universidad de Chile en la quinta jornada; el fin de semana del 1 de marzo. Para el clásico universitario habrá que esperar a la fecha 11 (semana del 26 de abril).

Respecto a la segunda rueda, será espejada. Es decir, repetirá el orden de los partidos de la primera mitad del año.

- Revisa el fixture completo para el torneo 2026: