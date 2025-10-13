"Era muy entretenido": Edo Caroe recuerda a Oscarito con nostalgia

El comediante Edo Caroe reconoció un distanciamiento con su antiguo compañero televisivo Oscar Álvarez, conocido como Oscarito, aunque admitió que aún lo recuerda con afecto, reportó La Cuarta.

En una reciente conversación en el programa "El Sentido del Humor", el mago y humorista valoró un gesto del artista, con quien no mantiene contacto frecuente desde hace más de un año "porque dio una entrevista y habló de mí. Llamó para avisarme", relató Caroe.

El humorista señaló que aquel llamado le pareció una muestra de respeto: "Lo encontré muy atento, cordial de su parte, haberme avisado. Le dije que hablara lo que quisiera de quien quiera, no tiene por qué avisarme", comentó.

Ambos compartieron escenario en el Festival de Viña del Mar 2016, donde Oscarito alcanzó gran popularidad al abrir la rutina de su entonces compañero. "Lo admito, lo extraño a ratos".

Caroe también reconoció que, pese a la distancia, extraña trabajar junto a Oscarito. "Era muy entretenido Oscarito. Para trabajar juntos y hacer cosas, siempre estaba dispuesto, entonces esas cosas se extrañan. Le deseo lo mejor", afirmó el comediante.