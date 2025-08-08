Festival de humor "El Gran Chiste" confirma a Don Carter como animador

El comediante Don Carter se suma al cartel del festival de humor "El Gran Chiste" como animador oficial del evento.

Con su característica picardía, chistes sin censura e historias memorables, el también actor estará encargado de presentar a cada uno de los comediantes el próximo 24 de agosto en el Movistar Arena.

Cabe recordar que el cartel está encabezado por los triunfadores del Festival de Viña: Fabrizio Copano, Pamela Leiva y Luis Slimming, reconocidos por su carisma, ingenio y estilo que los ha convertido en referentes indiscutidos del stand up actual.

Asimismo, el ácido humor de Paloma Salas, comediante, actriz y podcaster, y Esteban Duch, el fenómeno chileno-venezolano que ha conquistado al público en los últimos meses con su perspectiva auténtica y estilo disruptivo, también estarán presentes en la velada.

"El Gran Chiste" aún cuenta con entradas disponibles a través de Puntoticket, con valores que van desde los $34.500 a los $69.000.