Minsal amplió acceso a inmunoterapia para tres tipos de cáncer

El Ministerio de Salud anunció la ampliación del acceso a tratamientos oncológicos de alto costo en el sistema público, incorporando nuevas terapias para cáncer de pulmón, mesotelioma pleural maligno y cáncer urotelial de alto riesgo, además de establecer una norma técnica para regular las llamadas terapias avanzadas.

Las medidas quedaron establecidas en la Resolución Exenta N°351, publicada por la cartera, que ordena el financiamiento de tratamientos oncológicos que no están incluidos en el sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES) e incorpora nuevas indicaciones terapéuticas consideradas de alto impacto.

Entre los cambios más relevantes está la incorporación del medicamento nivolumab para pacientes con cáncer de pulmón, que podrá utilizarse antes de la cirugía con el objetivo de detener el crecimiento del tumor y aumentar las probabilidades de curación. Según el Ministerio de Salud, este tipo de cáncer es actualmente la décima causa de muerte en Chile.

La resolución también establece que, por primera vez en el sistema público, se financiará la combinación de inmunoterapia nivolumab + ipilimumab para el tratamiento del mesotelioma pleural maligno, una enfermedad agresiva que hasta ahora no contaba con este tipo de tratamiento disponible en la red pública.

Asimismo, se incorpora nivolumab para pacientes con cáncer urotelial de alto riesgo que ya fueron operados, con el fin de reducir la posibilidad de que el tumor reaparezca.

Desde el ministerio explicaron que estos avances se concretan a través de la política de Acuerdos de Riesgo Compartido, mecanismo que permite ampliar el acceso a tratamientos de alto costo mediante acuerdos con laboratorios farmacéuticos.

Nueva norma para terapias avanzadas

En paralelo, el Ministerio de Salud oficializó la Norma Técnica de Medicamentos de Terapias Avanzadas, que establece las exigencias sanitarias para el uso de productos médicos desarrollados a partir de genes, células o tejidos.

La regulación busca cerrar brechas normativas, reforzar la seguridad de los pacientes y permitir que este tipo de terapias innovadoras pueda desarrollarse bajo estándares sanitarios claros.

Según la cartera, con estas medidas Chile amplía el acceso a tratamientos contra el cáncer y, al mismo tiempo, establece bases regulatorias para el desarrollo de la medicina del futuro en el país.