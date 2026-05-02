"Lucho" Miranda arrasó en show en mítico Gran Rex de Buenos Aires

La noche del jueves, "Lucho" Miranda se convirtió en el primer comediante chileno

en realizar un espectáculo en solitario en el legendario teatro Gran Rex de Buenos Aires.

El humorista nacional congregó cerca de dos mil personas en el recinto y aseguró a LUN que "la gente se rió de todos los chistes y fue genial, una gran experiencia".

"La gente se puso de pie a aplaudir. Fue una noche muy bonita", agregó el humorista, que triunfó en Viña 2024.

Sin embargo, no es la primera vez que se presenta en Argentina. De hecho, lleva desde hace unos años realizando giras por España, México, Colombia y el país trasandino, entre otros.

"Argentina es el primer país donde actué y me permitió saber que mis chistes no solo funcionan en Chile", dijo Miranda, quien dijo que allí "disfrutan mucho de los chistes de humor negro. Acá hay risas que no he escuchado en otro lado".