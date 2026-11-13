Luis Slimming y la agresión que sufrió en Arica: "No sé a partir de qué chiste fue"

El comediante Luis Slimming se refirió a la agresión que sufrió mientras se presentaba en Arica y señaló estar en buenas condiciones.

"Para toda la gente que se ha preocupado, estoy bien... un loco se subió al escenario a partir de ningún chiste. Porque yo me preguntaba '¿cuál fue el que lo ofendió? Pero no alcancé a llegar a esos chistes, no había ni hueviado (sic) a los camioneros todavía", relató en sus redes sociales.

"Y se subió una persona, media curada, me tiró unos combos, yo le tiré otros... combos iban y combos venían... Ya fui a la PDI así que está todo en manos de la justicia", agregó Slimming.

Este jueves Slimming tuvo un show en la ciudad de Arica en el que fue golpeado por un asistente. El hombre fue detenido por efectivos de la PDI que se encontraban presenciando el show en su tiempo libre.