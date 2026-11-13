Presidente SNA: Para la agricultura fue duro sumar el paro a los efectos del Niño y aranceles

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, abordó en Cooperativa el fuerte impacto que ha tenido en su sector el paro de camioneros, y por ende, llamó al Gobierno a "actuar respecto de los descolgados" del acuerdo alcanzado ayer jueves.

En El Diario de Cooperativa, el líder gremial relevó que en los últimos meses, "la agricultura se ha visto enfrentada a El Niño y a los aranceles" instalados por Estados Unidos, así como a un "aumento brutal de los costos de producción, porque se traspasó el alza del petróleo a los fletes, y también subió muchísimo el costo del mar", como se denomina al transporte de productos vía marítima.

"Entonces, agregarle un pelo más a la sopa, que era el paro de los transportistas, cuando son los agricultores quienes terminan pagando la cuenta, era muy duro", lamentó el también candidato a presidir la CPC.

En cuanto a los efectos inmediatos de la manifestación, Walker hizo ver que "por cada hora que nos demoramos en enfriar una caja de cerezas, es un día menos de venta. Habíamos contratado estos barcos Cherry Express, que tienen alto precio, para ganar cinco días en los packing y las carreteras, y con este paro los estábamos perdiendo. Por lo tanto, estaba haciendo un daño brutal".

Asimismo, en los últimos días fue alertado desde Rengo porque "los camiones de hortalizas, frutas y verduras no podían llegar a la Vega Central, a Lo Valledor, ni tampoco a otros mercados mayoristas, porque estaba interrumpida la carretera. Entonces, en definitiva, esto afecta a todos".

El líder del agro lamentó las pérdidas de productos causadas por la protesta, que se extendió por tres días. (Foto: ATON)

Además, advirtió que en el largo plazo, el paro de los transportistas "claro que influyó" en el nivel de desempleo del sector agro, cuando la cesantía a nivel nacional ya roza el 10%, según el más reciente balance del INE.

En este caso, el líder de la SNA explicó que "muchas veces, es mejor no cosechar la fruta o las hortalizas, porque están mejor en el árbol que en el packing. Entonces, tuvimos un retraso y se suspendieron algunas cosechas, lo que influye en el empleo".

"Hay que respetar el acuerdo"

A pesar de que el Gobierno y los principales gremios organizadores lograron un consenso en la víspera, Walker confirmó que "desgraciadamente, está bastante interrumpida la carretera" este viernes, lo que en la práctica, se traduce en demoras de tres o cuatro horas en el traslado de productos frescos.

"Creo que es una muy mala señal, y que habla muy mal de los dirigentes gremiales. Cuando no hay un interlocutor válido entre los pequeños transportistas -que fue uno de los problemas de este paro-, es muy difícil negociar", apuntó.

Sobre una eventual respuesta del Gobierno ante los bloqueos que se mantienen en varios puntos, remarcó que "uno de los mandatos del Estado es siempre resguardar el Estado de Derecho, y creo que después de la negociación y de todo lo que pasó ayer, tiene el legítimo derecho" de hacerlo.

"Desde el sector privado, esperamos que el Estado actúe respecto de los descolgados, porque esto es una irresponsabilidad. Si las principales confederaciones de transportistas de Chile llegaron a un acuerdo, hay que respetarlo, y hay que hacer valer el Estado de Derecho", insistió.