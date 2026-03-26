Muere Carlos Gajardo Tapia, recordado Payaso Cucharita

Este jueves se reportó la muerte de Carlos Gajardo Tapia, el actor detrás del recordado Payaso Cucharita.

El deceso del artista fue confirmado por Eduardo González, quien fue su compañero en el trío televisivo "Chirola, Copucha y Cuchara": "Con mucha tristeza les comunico la partida de Carlos Gajardo Tapia, enorme Payaso Cucharita", partió diciendo en Facebook.

"Es muy difícil escribir mis sentimientos, estoy emocionado, me cuesta mucho decir adiós a un compañero que aportó tanto éxito al trío y que iluminó nuestras jornadas profesionales", añadió.

Bajo esta línea, González destacó que fueron "47 años juntos entregando junto a Jorge Domínguez Aguilera, Copucha, risas y alegrías incluso en tiempos complicados. Sé que también a ustedes se les va un referente de alegría de su infancia".

"El vacío que deja Cucharita es enorme, pero la huella de su talento será imborrable.

Él permanecerá en el corazón de todos ustedes y en los mejores recuerdos de su niñez junto a sus familias. Cuchara seguirá brillando en la gira celestial eterna , en la carpa infinita ubicada más allá de las estrellas, el sol y la luna", sentenció.

El trío Chirola, Copucha y Cuchara

Carlos Emilio Gajardo Tapia, mejor conocido como "Cuchara", dio sus primeros pasos en el mundo del circo con solo 8 años de edad, subiendo a la pista del "Circo Real Arias" junto a su abuelo Martín Tapia Pérez.

Años más tarde, se formó el trío Chirola, Copucha y Cuchara -integrado por Gajardo, González y Jorge Domínguez, fallecido en 2022-, que ganó popularidad el año 1969 al aparecer en el programa de TVN "Teleminimundo".

Posteriormente, los payasos pasaron por "Sábado Gigante" y Teletón, convirtiéndose en un ícono de los años 70 y 80, además de marcar la memoria colectiva chilena.

En tanto, el último reconocimiento recibido por Gajardo fue el que realizó la Cámara de Diputadas y Diputados en agosto de 2025, donde fue homenajeado -junto a otros artistas- por su trayectoria en el circo chileno.