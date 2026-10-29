"No sabes lo que significa para mí": El regalo que emocionó a Don Carter al recordar a su esposa

Un emotivo momento protagonizó Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter, durante uno de sus espectáculos, luego de recibir un especial regalo de un admirador que llegó hasta el lugar para sorprenderlo.

El registro fue compartido en Instagram por Nico Gastón, artista de Talagante que preparó un retrato a lápiz grafito del comediante junto a su esposa, Marta Pinto, conocida como "Piru". Al recibir el paquete, el humorista bromeó con la procedencia de su visitante: "Aquí mi amigo Nicolás, hasta atrás me trajo un presente y viene de Talagante, imagínate... Talagante, pico elegante (sic)".

Sin embargo, su reacción cambió al descubrir que se trataba de una ilustración junto a su fallecida esposa, momento en que expresó: "No, conchetumadre... Me cagaste", para luego agregar, visiblemente emocionado: "No, qué lindo. Gracias. No sabes lo que para mí significa. Gracias".

El artista le explicó que había tomado la imagen de referencia de un video y que el retrato estaba realizado completamente a lápiz grafito, ante lo que Don Carter respondió: "Te agradezco, compadre", antes de abrazarlo y agradecer nuevamente el gesto.

Al compartir el registro, Gastón también dedicó unas palabras al humorista: "A veces, parece fácil hacer reír a los demás, pero detrás de una sonrisa también puede esconderse un dolor que pocos conocen", escribió, destacando además la bondad y el lado humano del comediante.

Cabe recordar que Marta Pinto falleció en agosto de 2025, a los 83 años, producto de un accidente cerebrovascular (ACV), luego de compartir más de cuatro décadas de vida junto al humorista.