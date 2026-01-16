Paul Vásquez mencionó a Luis Slimming en su show en Olmué 2026

Paul Vásquez recordó su antigua polémica con el comediante Luis Slimming y lo mencionó durante su presentación en el Festival del Huaso de Olmué.

En el Festival de Viña del Mar 2024, Slimming hizo un celebrado chiste sobre "El Flaco" haciendo alusión a su reconocida adicción a las drogas en la época de Dinamita Show, lo que molestó profundamente a Vásquez.

A dos años de ese enfrentamiento, Paul Vásquez cambió de parecer y recordó a su colega en el escenario de El Patagual.

"El Flaco" contaba un chiste sobre el antiguo juego "Snake" de los celulares de comienzos de milenio y señaló que, para jugar, debía "hacer una línea", lo que desató risas en entre el público.

Rápidamente Paul Vásquez se encogió de hombros y dijo "ahora entiendo por qué le celebraban todos los peos al Luis Slimming".

En su cuenta de Instagram, el autodenominado "Don Comedia" publicó una infografía en respuesta al chiste del "Flaco", en la que asegura que sus "peos no se celebran, se conmemoran".

Rating

Durante su primera noche el Festival del Huaso de Olmué registró un promedio de 655.199 personas por minuto, y un peak de 1.215.053 personas.