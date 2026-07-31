Piare con P responde a Natalia Valdebenito: "Cambié mis palabras, no mis convicciones"

La comediante Piare con P respondió a las críticas de Natalia Valdebenito por sacar la palabra "feminismo" de su rutina en Viña 2026.

Fue hace unos días que la exClub de la Comedia aseguró sentirse "ofendida" por los dichos de su colega, cuestionando su decisión: "Eso no se hace, porque el feminismo hizo que estuvieras ahí", expresó.

"¿Cómo para ganarte un premio, más plata, vas a estar vendiendo lo que eres o lo que sientes? (...) Esas transacciones que todos están haciendo para sumar público, hace que la comedia se ponga tibia y se ponga absolutamente mercantil y al servicio del poder. La comedia va en contra del poder, se ríe del poder", reflexionó.

Y añadió: "¿En serio no te vas a a trever a decir feminismo o cuando hablas de una ministra para que el público no se ofenda? Tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para meter la palabra feminismo y que a nadie le moleste... o si les molesta, bancártela".

La respuesta de Piare con P

A través de la periodista Cecilia Gutiérrez de "Hay que decirlo" (Canal 13), Piare con P emitió un comunicado para responder a su par, titulado "Cambié una palabra, no mis convicciones".

"Había evitado referirme a esto porque he estado procesando la enorme cantidad de mensajes agresivos y violentos, incluso amenazas, que he recibido a raíz de los comentarios emitidos por mi colega Natalia Valdebenito", partió diciendo.

Bajo esta línea, la triunfadora de la ultima versión del certamen explicó: "Es efectivo que saqué de mi rutina de Viña del Mar la palabra 'feminismo'. Esa palabra la mencionaba en un chiste, en el marco de una sección donde hago una crítica al amor romántico (...) Nunca he renegado del feminismo y sacar la palabra no fue una decisión tomada a la ligera; por el contrario".

"Natalia puede tener su interpretación de mis palabras y puede dar su opinión. Habría preferido que me lo hubiera dicho directamente a mí y que su postura hubiese sido la del diálogo, ya que el nivel de agresividad con el que se expresó creo que alimenta otros comentarios como el suyo y ha sido doloroso de leer", sentenció.