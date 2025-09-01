Tachuela Grande llegó a los golpes con Microbio Caluga en el Teatro Caupolicán

Una sorpresiva pelea entre dos íconos del circo chileno se tomó el Teatro Caupolicán este fin de semana.

En un registro, viralizado en internet, se puede ver cómo Joaquín Maluenda, mejor conocido como Tachuela Grande, cruza un sector de asientos y golpea a Sebastián Lillo, conocido también como Microbio Caluga.

En conversación con el matinal "Contigo en la mañana", Lillo señaló que todo ocurrió el sábado 30 de agosto, durante la prueba de sonido de un evento en el mencionado recinto.

"Me empecé a correr y ahí empiezan los insultos; que 'ven acá', que 'ahora dímelo en la cara' (...) Finalmente me pega en la cara. Yo traté de alejarme, pero él me siguió. Fue algo muy feo, no una payasada", afirmó el nieto de Tony Caluga.

Sobre los motivos de la rencilla, Sebastián indicó que se trataba de un conflicto histórico entre ambas familias. Asimismo, acusó un reciente problema con el patriarca de los Tachuela.

"Fuimos a participar de un festival de circo en Argentina. Y él (Tachuela Grande) hizo una campaña pidiéndole a todos sus seguidores, porque la votación es online, que no votaran por nosotros", relató. "Yo solo dije públicamente que él había actuado mal y eso le molestó. Lo mantengo: fue una mala persona al hacer campaña para que no votaran por nosotros".

Tachuela Grande responde a Microbio Caluga

Por su parte, Maluenda también se contactó con el programa para dar su versión de los hechos, asegurando que el golpe fue solo "un charchazo".

"Yo no fui al Caupolicán a pegarle. Fui a ver unos aparatos aéreos. Pero cuando lo vi, recordé que me había insultado públicamente. Perdí la paciencia y le tiré un charchazo. Me arrepiento, porque no debió pasar", afirmó.

Bajo esta línea, Tachuela Grande señaló que se sintió provocado por parte de Lillo: "Sebastián para mí es un niño que me tiene que respetar, tengo 73 años. Este muchacho me desafió delante de todos, y sí, me sacó de mis casillas. Pido disculpas, pero él también debe reconocer sus palabras", lanzó.

Por su parte, Microbio Caluga reveló que dejó constancia en Carabineros y que iniciará acciones legales contra Maluenda: "Tengo amenazas registradas en mi teléfono. No quiero andar con miedo. Esto no puede seguir pasando en el circo", cerró.