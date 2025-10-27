Turrón regresó al humor con nueva dupla pero no pudo convencer al jurado de "Coliseo"

El comediante Mario Moreno, más conocido como Turrón, regresó al humor y se presentó en el programa "Coliseo" de Mega con la intención de estar en el próximo Festival de Viña del Mar.

El ex Millenium Show reapareció junto a una nueva pareja bajo el nombre de "M&M Humor". Sin embargo no logró convencer al jurado con su presentación y fue descartado de la competencia.

"Es un honor poder verte, pero, creo que como dupla aun les falta para llegar al Festival de Viña y mi invitación es a que sigan desarrollándose", les dijo la comediante Pamela Leiva, una de las integrantes del jurado de "Coliseo".

Turrón junto a su excompañero Peñeteñe (Julio Monsalve) conquistaron al Monstruo en el Festival de Viña del Mar de 2001, llevándose ambas gaviotas y todas las portadas de la prensa de la época.