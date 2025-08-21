Willy Benítez causa preocupación con delicado estado de salud: "Está en silla de ruedas"

A través de redes sociales, la familia de Willy Benítez reveló que el comediante atraviesa un delicado momento de salud.

Mediante su cuenta de Facebook, su colega Paulo Iglesias compartió una campaña, organizada por los cercanos a Benítez, con el fin de reunir fondos para cubrir gastos médicos.

"Quería pedirles que ayudemos a un grande que está pasando un delicado problema de salud. Colaboren con lo que puedan, todo servirá para nuestro querido artista. Te queremos y te admiramos", escribió en el posteo.

En este contexto, Diego Benítez, hijo del humorista, agradeció por el gesto de Iglesias, además de entregar algunos detalles. "De forma responsable tomo esta publicación, mi padre no quería exponer su estado de salud", escribió.

"El tema económico hoy es un tema ya insostenible llevarlo de forma familiar. Hace un tiempo sufrió un ACV y su estado actual lo tiene en silla de ruedas y utilizando pañales", precisó Diego, indicando además que su abuela también está "delicada de salud", por lo que se ha dificultado aún más la situación.

Recordemos que Willy Benítez tiene una larga trayectoria en el humor, siendo uno de los comediantes que han pasado por el Festival de Viña. De hecho, durante su última oportunidad en la Quinta Vergara el 2018, donde acompañó a Bombo Fica, este le entregó una Gaviota de Plata en reconocimiento a su carrera.