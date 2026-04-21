Garnero tras caer con La Calera y la expulsión de Montes: No nos podemos pegar un tiro en el pie

Daniel Garnero, director técnico de Universidad Católica, repasó la caída de su equipo ante Unión La Calera por la décima fecha de la Liga de Primera, con una dura autocrítica sobre el cometido de su equipo, que acabó con uno menos por expulsión de Clemente Montes.

"El análisis es negativo en todo sentido. No pudimos, no supimos... nos costó muchísimo controlar el juego. En los primeros minutos parecíamos visitantes. Teníamos problemas en los controles, desperdiciamos posibles ataques", dijo en conferencia de prensa.

"Después conseguimos el gol. Ahí creí que en el segundo tiempo íbamos a dominar el juego y viene el gol (de La Calera), muy fácil de defender y no lo hicimos bien", sumó.

Sobre la tarjeta roja de Montes por dos amarillas evitables, el DT dijo: "La expulsión termina perjudicándonos mucho. Esas son las cosas que cuestionamos y exigimos. Todo lo que viene de afuera, si se equivoca el árbitro, el rival... Nosotros no nos podemos pegar un tiro en el pie y en esta situación fue todo nuestro".

Respecto al clásico universitario contra la U este sábado 25 de abril, señaló que "no estoy pensando en el próximo partido en este momento. Estoy digiriendo esta derrota, que me cuesta un montón. Sobre todo por lo que vi, que no me gustó. Mañana veremos cómo terminaron los muchachos y después pensaremos en el partido tan importante del fin de semana".

"Ahora hay que analizar y ver qué pasó, por qué nos pasó y en función de eso intentar corregir. Es la única manera que sé de mejorar. Te equivocaste, se corrige con los mismos o con otros; vas viendo", expuso.

En cuanto a la condición de sus jugadores luego de haber enfrentado a Cruzeiro en Brasil a mitad de semana, señaló: "Yo no los vi cansados. Si en otros partidos hubo momentos donde teníamos mucha menos recuperación y me generaba cierta duda, pero al partido llegamos bien. Lo que no hicimos es un buen partido, y ahí empiezas a desmenuzar un montón de cosas".