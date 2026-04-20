Reconstrucción: Bancada DC rechazará idea de legislar y anunció reserva de constitucionalidad

En el marco de intensas reuniones de coordinación de los partidos de oposición, desde la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) manifestaron su intención de rechazar la idea de legislar el bullado proyecto de Reconstrucción Nacional y anunciaron reserva de constitucionalidad.

"La bancada de diputados y diputadas de la DC ha tomado la decisión de iniciar una reserva de constitucionalidad respecto del proyecto de Reconstrucción, que principalmente dice relación con la manera en cómo se ha presentado el proyecto", explicó el diputado Jorge Díaz (DC).

"Nos vamos a oponer (a la iniciativa) y rechazar la idea de legislar para que, previamente, se acuda al Tribunal Constitucional (TC) y se disipen todas las dudas de la forma de tramitación de este proyecto. Cuando se trata de reformas tributarias o que impliquen impuestos o cargas impositivas, estos deben ser (tratados) en una ley separada, por eso (anunciamos) una reserva de constitucionalidad", argumentó el jefe de bancada de la falange.

Diferencias internas en la DC

La postura de los diputados DC evidenció diferencias internas al interior de la colectividad, puesto que su secretaria general Alejandra Krauss manifestó -en una reunión en la sede del Partido Socialista (PS)- que no se opondrá a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

Respecto a la tramitación el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, indicó que el objetivo del Gobierno es que la aprobación del proyecto se concrete antes del mensaje presidencial del 1 de junio, durante la primera Cuenta Pública de Kast.

Para destrabar el avance, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, se trasladará este mediodía a Valparaíso para sostener una reunión clave con la bancada del Partido de la Gente (PDG), buscando asegurar los apoyos necesarios para aprobar su megareforma.