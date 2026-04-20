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Tópicos: Mundo | México

México: Al menos dos muertos y 13 heridos dejó tiroteo en zona arqueológica de Teotihuacán

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La agresión armada se desarrolló este lunes en la turística zona, desatando escenas de terror y una estampida entre los visitantes.

Un individuo solitario realizó los disparos cerca de la Pirámide de la Luna; su identidad y el móvil permanecen desconocidos.

México: Al menos dos muertos y 13 heridos dejó tiroteo en zona arqueológica de Teotihuacán
 EFE

Entre los heridos se cuentan ciudadanos de múltiples países como Estados Unidos, Colombia, Brasil, Canadá y Rusia.

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Un tiroteo perpetrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán dejó al menos dos muertos -una turista canadiense y el agresor- y 13 personas heridas, según informaron las autoridades mexicanas.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México indicó, en una tarjeta informativa, que 13 personas de distintas nacionalidades fueron trasladadas a hospitales de la zona tras el ataque.

Entre los lesionados, hay seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso.

La mañana de este lunes, un hombre armado abrió fuego contra visitantes en uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, ubicado a unos 50 kilómetros de Ciudad de México y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

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La presidenta de México y el primer ministro canadiense expresaron sus condolencias y compromiso con el esclarecimiento y apoyo a los afectados. (FOTO: EFE)

Detalles del ataque

El ataque ocurrió en la Pirámide de la Luna y, según los primeros reportes, fue perpetrado por un solo agresor que disparó desde una zona elevada contra visitantes en un momento de alta afluencia turística.

Testimonios y reportes iniciales indican que realizó múltiples detonaciones en un lapso breve, lo que provocó escenas de pánico y una estampida entre visitantes antes de quitarse la vida en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado la identidad del atacante ni el móvil del ataque.

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El incidente ha generado cuestionamientos sobre las medidas de seguridad y el control de ingreso de armas al sitio declarado Patrimonio Mundial por UNESCO. (FOTO: EFE)

La zona permanece acordonada y bajo resguardo de fuerzas federales y estatales mientras continúan las investigaciones.

Condena por parte de autoridades

El hecho genera cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en la zona arqueológica, resguardada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), particularmente sobre cómo el agresor logró ingresar con un arma a un sitio con control de acceso y mantenerse en una de las estructuras principales sin ser detectado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y confirmó que su gobierno mantiene contacto con autoridades canadienses para dar seguimiento al caso y brindar apoyo a los afectados.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, lamentó la muerte de la ciudadana canadiense y afirmó que su gobierno da seguimiento cercano al caso, mientras autoridades consulares, a través de Global Affairs Canada, brindan asistencia.

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