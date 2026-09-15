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Tópicos: Magazine | Música

Adrián de Los Dados Negros sufrió robo: "Fueron verdaderas manos de terciopelo"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Adrián Chauque y su mánager fueron víctimas de la delincuencia por parte de dos mujeres en el centro de Santiago.

Adrián de Los Dados Negros sufrió robo:
 Instagram @adrianylosdadosnegrosok

Solo lograron "sustraer parte del dinero", dijo el músico.

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El cantante Adrián Chauque, conocido por ser la voz de Adrián y Los Dados Negros, sufrió un robo en el centro de Santiago por parte de dos mujeres.

"Fueron verdaderas 'manos de terciopelo'", denunció el artista argentino al dar cuenta del delito ocurrido a la salida de una sucursal bancaria junto a su mánager, señalando que "en cuestión de segundos, nos metieron las manos dentro del bolso".

"Todo indica que pudieron habernos marcado o seguido desde el interior del banco. Justo en ese momento, un taxista que presenció la situación nos advirtió: 'Esas mujeres le metieron las manos al bolso'. Todo ocurrió en cuestión de segundos", relató el músico al medio Mundo Cumbia.

El intérprete de canciones como "Cartita de invitación" y "Chica vacilona" señaló que alcanzó a retener a una de las involucradas en el robo, mientras la otra huyó del lugar, pero apareció una tercera mujer que intentó que dejara libre a la sospechosa.

"Finalmente, llamamos a Carabineros. A los pocos minutos llegaron cuatro funcionarios, quienes procedieron a detener a las mujeres y trasladarlas a la comisaría. Yo también fui con ellos para prestar declaración", detalló el cantante argentino, quien indicó que las detenidas tenían antecedentes.

El músico también compartió imágenes de las mujeres involucradas en el robo para advertir a sus seguidores, dando cuenta de que solo lograron "sustraer parte del dinero".

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