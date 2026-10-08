Aerosmith anuncia su retorno a los escenarios con dos shows especiales e invitados

El grupo Aerosmith anunció su regreso a los escenarios a tres años de su frustrada despedida de la música.

Tras cancelar su gira final en 2023 por una grave lesión del cantante Steven Tyler, los estadounidenses confirmaron la realización de dos conciertos especiales en el mítico Hollywood Bowl de Los Angeles.

Los conciertos, bautizados como "California Dream On", contarán con una larga lista de invitados que incluye a artistas como The Black Crowes, Run-D.M.C., Sammy Hagar, Tom Morello, Heart y los miembros de Guns N' Roses, Slash y Duff McKagan, entre otros.

Los shows especiales de Aerosmith se realizarán el 29 de octubre y el 1 de noviembre.