Alexítico se querella contra Leo Rey por injurias graves: pide pena de cárcel y millonaria multa

Alexítico, fundador de La Noche, presentó una querella contra su excompañero de banda Leo Rey por el delito de injurias graves con publicidad, luego de una serie de declaraciones que, según sostiene, han afectado su honra.

La acción judicial, obtenida por T13, apunta a los dichos del cantante durante una entrevista en el programa "La Junta", publicada el 17 de septiembre, cuando Julio César Rodríguez le preguntó si existía alguna posibilidad de reconciliación con el músico.

"Tiene que chuparlo bien chupado, primero", respondió Leo Rey en esa oportunidad. Según el escrito judicial, la expresión constituye una ofensa de carácter sexual que busca humillar al músico.

Los otros antecedentes de la querella

La presentación también menciona declaraciones realizadas por el cantante en "Podemos Hablar", donde acusó a Alexítico de una presunta apropiación de derechos de autor, además de un episodio ocurrido durante las Fiestas Patrias, cuando gritó "¡Chúpalo Alexítico!" en un escenario.

De acuerdo con el documento, Alexis Morales -nombre real del artista- acusa que estos episodios forman parte de una conducta hostil que se prolongaría por más de diez años. También sostiene que las declaraciones han derivado en burlas en redes sociales y amenazas dirigidas contra él y su familia.

La defensa solicitó una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 20 UTM, equivalente a cerca de $1,5 millones. La primera audiencia entre las partes quedó fijada para el próximo 10 de noviembre.