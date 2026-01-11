Angelo Pierattini reaparece tras grave accidente: recibió el alta médica

El músico Angelo Pierattini reapareció en redes sociales luego de sufrir un accidente automovilístico a finales del 2025, quedando internado en estado de gravedad.

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió una actualización sobre su estado de salud, luego de pasar unos días en coma inducido debido a una fractura craneal, además de haber quedado con costillas quebradas y complicaciones pulmonares.

"El 29 (de diciembre) me chocaron, estuve grave, en coma, intubado varios días... fue un milagro salir de ahí", partió diciendo.

Bajo esta línea, el integrante de Weichafe mencionó que las "oraciones, actos de fé, espiritualidad, profundo amor y la expertiz del personal médico" han ayudado en su proceso de rehabilitación, señalando que recibió el alta.

"Agradezco a mis amigos, madre, padre, hermano y sobre todo a mi amada esposa.

Estoy feliz, dando la lucha día a día pa' reencontrarnos pronto en algún mágico escenario.

Mil gracias por esa conexión hermosa, sus comentarios, cooperaciones y a esta vida que nos cruzó por el simple hecho de amar la música, los quiero!!!!", cerró.

Días antes de la publicación del músico, su esposa había señalado que, si bien la evolución de Pierattini era positiva, aún debían esperar para evaluar posibles secuelas tras el accidente.