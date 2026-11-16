Anticipan inminente anuncio del regreso de Faith No More en Chile

El regreso a los escenarios del grupo Faith No More ya es una realidad, al igual que el inminente anunció de su retorno a Chile.

La semana pasada la banda publicó una foto de su formación para 2027 incluyendo a Trey Spruance, el guitarrista que participó de las grabaciones del icónico "King for a day... fool for a lifetime" de 1995.

Por ahora solamente tienen fechas confirmadas para presentarse en Rio de Janeiro junto a System of a Down en enero del próximo año, Oceanía, un par de shows en festivales en Estados Unidos y un recorrido por Europa para junio y julio.

El camión de Faith No More

Hace unos días varias personas han visto circular por las calles de Santiago un camión con el logo de Faith No More, aunque sin detalles sobre una hipotética visita.

Estos anuncios se han replicado en otras ciudades de Sudamérica, aunque por ahora no se han confirmado fechas ni recintos.

Este lunes la productora Lotus se adjudicó el retorno de Faith No More a Chile con una misteriosa publicación. Los detalles del show serán anunciados en la próximas horas.