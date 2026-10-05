Anuncian celebraciones y eventos por los 80 años de David Bowie

Los administradores del patrimonio del músico David Bowie anunciaron una serie de celebraciones, eventos especiales y lanzamientos por lo que sería su cumpleaños 80.

El "Duque Blanco", que hubiese cumplido ocho décadas en 2027, falleció de cáncer el 10 de enero de 2016, sólo dos días de su cumpleaños número 69 y del estreno de su último álbum "Blackstar".

Para conmemorar este hito sus cercanos confirmaron la realización de un nuevo espectáculo sinfónico "BOWIE (breaking) GLASS", el cual debutará en Dinamarca a comienzos del próximo año.

También habrá exhibiciones fotográficas en el Morrison Hotel Gallery, activaciones en el Rock & Roll Hall of Fame, una línea de ropa y la venta de diversos artículos también están contemplados. Además se informó que se sumarán nuevas actividades en el futuro.

El listado de todas las actividades conmemorativas por los 80 años de David Bowie se pueden encontrar en el sitio web especial del aniversario.