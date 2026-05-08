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Tópicos: Magazine | Música

Artistas chilenos generaron más de 30 millones de dólares en Spotify durante 2025

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cifra representa más del doble de lo obtenido el año anterior.

Artistas chilenos generaron más de 30 millones de dólares en Spotify durante 2025
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La plataforma Spotify reveló que los artistas chilenos generaron ganancias por unos 36 millones de dólares gracias a sus reproducciones en 2025.

De acuerdo a la compañía, los músicos y músicas nacionales lograron recaudar más de 33 mil millones de pesos, superando en más del doble la cifra obtenida el año anterior.

En términos de ingresos, más del 60% de las regalías generadas por artistas chilenos proviene de mercados internacionales, liderados por México, Argentina y Estados Unidos, seguidos por España y Colombia.

Pese a que el puertorriqueño Bad Bunny se impuso como el artista más popular de 2025, los chilenos también prefieren a connacionales como Kidd Voodoo, Jere Klein, Cris MJ y Lucky Brown.

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