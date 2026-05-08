Artistas chilenos generaron más de 30 millones de dólares en Spotify durante 2025
La cifra representa más del doble de lo obtenido el año anterior.
La cifra representa más del doble de lo obtenido el año anterior.
La plataforma Spotify reveló que los artistas chilenos generaron ganancias por unos 36 millones de dólares gracias a sus reproducciones en 2025.
De acuerdo a la compañía, los músicos y músicas nacionales lograron recaudar más de 33 mil millones de pesos, superando en más del doble la cifra obtenida el año anterior.
En términos de ingresos, más del 60% de las regalías generadas por artistas chilenos proviene de mercados internacionales, liderados por México, Argentina y Estados Unidos, seguidos por España y Colombia.
Pese a que el puertorriqueño Bad Bunny se impuso como el artista más popular de 2025, los chilenos también prefieren a connacionales como Kidd Voodoo, Jere Klein, Cris MJ y Lucky Brown.