Bad Bunny en Chile: Teloneros, horarios, transporte y setlist

Tras meses de espera, Bad Bunny llegará a Chile para presentarse en el Estadio Nacional los días 9, 10 y 11 de enero.

De la mano de su gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour", el puertorriqueño regresará a Santiago a poco más de tres años de su última visita, con todas las localidades agotadas.

El show del cantante contará además con "La Casita", una estructura que forma parte central del concepto del tour y que ya se encuentra ubicada en el coloso de Ñuñoa.

Teloneros y horarios

La jornada del viernes 9 de enero contará con la presentación de Anttonias a las 19:00 horas, seguida por Chuwi a las 20:00. En tanto, se espera que el show principal de Bad Bunny comience a las 21:00 horas.

En tanto, el sábado 10 de enero será Katteyes quien abra la noche a las 19:00, manteniéndose los mismos horarios para el resto de la programación.

Para el domingo 11, la productora informó que el espectáculo contará con invitados sorpresa, sin entregar mayores detalles sobre los artistas que subirán al escenario.

Extensión horaria del Metro

En tanto, Metro de Santiago implementará un plan especial de extensión horaria durante el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero, con funcionamiento hasta las 00:30 horas en estaciones seleccionadas de las líneas 3, 5 y 6.

Para el ingreso de pasajeros, estarán habilitadas las estaciones Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.

En tanto, para la salida, funcionarán:

Línea 3: Plaza Qullicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Ñuñoa y Plaza Egaña

Plaza Qullicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Ñuñoa y Plaza Egaña Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés. Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa y Los Leones.

Además, Red Movilidad reforzará sus recorridos de buses desde las inmediaciones del Estadio Nacional y estaciones de Metro cercanas, con el fin de apoyar el retorno de los asistentes tras cada jornada.

Posible setlist de Bad Bunny en Chile

En cuanto al repertorio, se espera que el cantante repase gran parte de sus mayores éxitos y canciones de su etapa más reciente, siguiendo una estructura similar a la presentada en otras fechas del tour.

Además, el show contempla una canción sorpresa, la que ha variado según la ciudad, por lo que el listado a continuación corresponde a un posible setlist basado en conciertos previos: